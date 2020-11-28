Песков заявил, что посол РФ может присутствовать на инаугурации президента США в январе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации американского президента в январе 2021 года, однако как таковое представительство стран на этом мероприятии не предусмотрено. Об этом журналистам в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На инаугурации президента США нет представительства других стран", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, кто будет представлять Россию на инаугурации американского лидера в январе. В частности, Песков отметил, что на эту церемонию "не приглашаются зарубежные лидеры". "На инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, но иностранные лидеры не приглашаются", - добавил пресс-секретарь.

"Посол, естественно, может пойти", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя тот факт, что четыре года назад на инаугурации президента США присутствовал глава российской дипмиссии.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.