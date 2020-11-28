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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Лавров обсудил с главой МИД Армении его визит в Москву 7 декабря

Как сообщили в МИД РФ, в ходе телефонного разговора министры также обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в ходе телефонного разговора в субботу обсудили предстоящий 7 декабря визит главы МИД Армении в Москву и ход выполнения заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также предстоящий 7 декабря сего года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров посетил Ереван в составе российской межведомственной делегации 21 ноября. В ходе встречи с главой МИД РФ Айвазян принял приглашение посетить Москву с рабочим визитом в ближайшее время.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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