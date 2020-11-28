Путин может встретиться с Зорькиным или удаленно поговорить с судьями КС к 12 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, в этом году традиционно ко Дню Конституции РФ, который отмечается 12 декабря, пообщается с судьями Конституционного суда (КС) РФ или с председателем КС Валерием Зорькиным. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такая встреча "очно в любом случае вряд ли состоится" из-за эпидемической ситуации.

"Или президент выберет форму видеоконференции, или, может быть, отдельно [состоится] встреча с Зорькиным, [этого] нельзя исключать. Конечно, обычно так или иначе контакты [с судьями КС по случаю Дня Конституции РФ] осуществляются", - подчеркнул Песков.