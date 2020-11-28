Косачев: убийство Фахризаде может стать поводом для США для масштабных боевых действий

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана, может стать спусковым крючком для США для начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде. А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен спусковой крючок, каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве", - добавил сенатор.

Он полагает, что убийство ученого можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, а также на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана. "Поэтому сейчас, безусловно, многое зависит и от объективности расследования Ираном этого убийства, от его реакции, как и от позиции международного сообщества", - отметил Косачев.

В пятницу агентство Фарс сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил в субботу, что это убийство не останется без ответа.