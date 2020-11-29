Шойгу назвал заявления министра обороны Германии "нападками ученицы младших классов"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, "нападками ученицы младших классов".

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, он напомнил, что в этом году Минобороны и РГО в Черном море нашли затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года теплоход "Армения" с останками людей на борту. Гибель этого судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории. По мнению Шойгу, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", - вспомнил он недавнее высказывание Крамп-Карренбауэр.

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", - сказал Шойгу.

По его словам, это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Президент РГО рассказал, что прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это - разбираться с Россией с позиции силы.