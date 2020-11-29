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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Постпред РФ при МАГАТЭ призвал Иран отказаться от эмоций в вопросе работы агентства

Ранее иранские парламентарии выразили намерение ограничить инспекционную деятельность организации на фоне убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призывает иранские власти не поддаваться эмоциям при решении вопроса о пребывании и работе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории страны. Об этом он заявил в связи с намерением иранских парламентариев на фоне убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде ограничить инспекционную деятельность агентства.

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"В связи с убийством иранского ученого парламентарии ИРИ призвали прекратить применение Доп. протокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. Мотивы понятны, но эмоции не всегда помогают найти верное решение. Доп. протокол отвечает интересам всех, включая Тегеран", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Ранее, как сообщал телеканал Al Arabiya, глава парламентского комитета Ирана по энергетике Ферейдун Аббаси заявил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить (с территории Ирана) всех инспекторов МАГАТЭ, прекратить сотрудничество с агентством и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Тегеран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем до 3,67%, выполнение этого и других условий сделки контролировали инспекторы МАГАТЭ.

В воскресенье иранский Меджлис (парламент страны) проголосовал за ускорение рассмотрения законопроекта, предусматривающего возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.

Теги
ИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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