Посол Антонов отметил важность развития связей между РФ и США на уровне городов и регионов

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Развитие контактов между россиянами и американцами, в том числе на уровне городов и регионов, является важной задачей и способно помочь предотвратить обострение разногласий между сторонами. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в воскресенье в американской газете San Francisco Examiner.

"Конечно, потенциал развития связей между странами на уровне городов и регионов еще не реализован. Многое предстоит сделать, чтобы диверсифицировать их и воплотить в конкретные проекты. Но воодушевляет тот факт, что такие контакты в социальной, гуманитарной и экономической сферах находят место, несмотря на общий неблагоприятный климат в отношениях", - отметил он.

"Наша общая задача - всячески культивировать такие ростки сотрудничества, - подчеркнул дипломат. - Они помогают укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами и могут быть "страховочной сеткой", чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко. Нам нельзя забывать, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по-прежнему является важным фактором, оказывающим большое влияние на ключевые глобальные процессы и благополучие всей планеты".

Как отметил посол, "до пандемии успешно развивались межуниверситетские обмены". "Пример - совместные исследования Университета Аляски и Камчатского государственного технического университета, а также Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Налажены связи между Университетом Калифорнии и Тюменским государственным университетом", - констатировал он.

По словам Антонова, "побратимские связи также переживают новый подъем". Он напомнил, что в последние месяцы было организовано несколько мероприятий по обмену опытом между представителями городов и регионов США и РФ. В феврале Тулу посетила "делегация из породненного с ней города Олбани (штат Нью-Йорк)". Как уточнил дипломат, "поддерживается активный диалог Москвы с Чикаго и Лос-Анджелесом, в том числе по вопросам развития концепции "умный город". "Российская столица активно сотрудничает с городским советом Хьюстона (штат Техас)", - добавил он.

"Существует 77 пар российских и американских городов-побратимов. Мы надеемся, что все они восстановят тесные связи", - подчеркнул Антонов. "Было бы замечательно, если бы каждый американский штат мог найти партнера среди субъектов РФ и выработать конкретные планы взаимовыгодных проектов", - отметил он. По словам посла, такое сотрудничество могло бы способствовать укреплению связей между странами.

Российский бизнес

Российские компании успешно работают в американских штатах, говорится в статье Анатолия Антонова.

"Коммерческий интерес является одной из движущих сил, подталкивающих субъекты РФ к завязыванию прямого диалога с американскими штатами и наоборот, - сказал Антонов. - Многие американские компании выбирают ведение бизнеса за пределами Москвы и Московской области. Американские компании можно увидеть на Урале, прежде всего в Свердловской и Тюменской областях". В качестве примера посол привел состоявшийся летом виртуальный диалог Техас - Урал с участием местных властей и предпринимателей. Дипломат напомнил, что основной темой стали перспективы расширения делового сотрудничества.

"Американские инвестиции помогли запустить фабрики в Белгороде, Вологде, Липецке, Новгороде, Ростове и других регионах. Бизнес США приходит в Сибирь и на Дальний Восток, - обратил внимание Антонов. - Связи между Татарстаном и Калифорнией, равно как и с Миннесотой, укрепляются, особенно в сфере высоких технологий. Российский бизнес также наращивает присутствие в США".

По его словам, российские металлургические предприятия успешно работают в штатах Индиана, Кентукки и Пенсильвания. "Наши нефтегазовые компании представлены в Техасе и Нью-Йорке", - отметил глава диппредставительства.

Публикация посла приурочена к открывающемуся 30 ноября российско-американскому форуму "Диалог Форт-Росс".