Бывший замглавы Мурманска стал новым министром ЖКХ региона

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Новым министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен экс-замглавы Мурманска Алексей Лыженков. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

"Алексей Германович Лыженков займет пост министра энергетики и ЖКХ, это опытный специалист в городском хозяйстве. Убежден, что его опыт, знания, профессиональная позиция позволят на новый уровень вывести наш энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечить не просто его функционирование, а самое главное обеспечить повышение эффективности и сокращение издержек в сфере теплоснабжения", - сказал Чибис.

Алексей Лыженков родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе по специальности "инженер-гидрограф", служил в Вооруженных Силах. Окончив службу, работал главным инженером предприятия "Севжилэксплуатация", начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, председателем комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска. С 2006 года занимал пост заместителя главы городской администрации.

Дмитрий Латышев, возглавлявший министерство энергетики и ЖКХ региона с ноября 2029 года, переходит на работу на ресурсоснабжающее предприятие. "Что касается Дмитрия Латышева, он переходит на работу в МЭС (АО "Мурманэнергосбыт" - прим. ТАСС)", - уточнил глава региона.