Володин на ПА ОДКБ призвал к формированию единого списка террористических организаций

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на пленарном заседании ассамблеи призвал сделать все для формирования единого списка организаций, признанных террористическими.

"Также необходимо сделать все для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими", - сказал Володин в ходе заседания, которое проходит в режиме видеоконференции. По его словам, "это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом".

Володин подчеркнул, что в случае появления такого списка спецслужбы государств - членов ОДКБ получат возможность "вывести свое взаимодействие на совершенно новый качественный уровень". Это позволит устранить законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной стране ОДКБ, может легально существовать в другой, заметил парламентарий.

"Еще одно направление нашей работы - законодательное обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиков", - продолжил Володин. Ассамблея на заседании в понедельник в том числе рассматривает рекомендации по формированию общих подходов государств - членов ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ. "Принятие этих решений необходимо для совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком", - заключил он.

Защита цифрового суверенитета

Володин призвал страны - члены организации совместно защищать цифровой суверенитет и противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела. "Нам необходимо совместно защищать цифровой суверенитет наших государств, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы", - сказал Володин.

По его словам, в проект новой программы модельного законотворчества организации на следующие пять лет входят акты "Об обеспечении критически важных объектов информационной инфраструктуры" и "О защите информации и кибербезопасности". Кроме того, планируется выработать рекомендации по формированию общих принципов регулирования в области искусственного интеллекта, робототехники, интернета, а также формирования и использования больших данных, уточнил российский политик.

Укрепление системы безопасности

Укрепление системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ требует поиска совместных решений на базе модельного законотворчества, заявил Володин. "Нам необходимо находить общие решения для укрепления системы коллективной безопасности, созданной в рамках ОДКБ, на базе модельного законотворчества. С учетом сегодняшней повестки законотворческий портфель ассамблеи будет содержать 69 модельных актов", - сказал он.

Володин уточнил, что из них 35 разработаны в рамках программы по сближению и гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ на 2016-2020 годы. "Проект новой программы модельного законотворчества на очередной пятилетний период, который мы разработали в этом году и принимаем сегодня, содержит 29 модельных актов", - продолжил политик. Он уточнил, что план законотворческой деятельности - "это живой документ, он должен отвечать современным реалиям", в случае необходимости в него будут вноситься изменения.

Володин обратил внимание на то, что одной из важнейших задач ассамблеи является содействие ратификации договоров, подписанных главами государств в рамках ОДКБ. В 2020 году страны-участницы сообщили о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу пяти международных правовых актов. "Вместе с этим необходимо отметить, что из 56 договоров по четырем не во всех странах завершены ратификационные процедуры", - заметил председатель ПА ОДКБ.

Он указал на необходимость укрепления сотрудничества в рамках ПА ОДКБ, установления партнерских связей с международными организациями. Так, по его словам, большое значение в укреплении межпарламентского сотрудничества имеет координация действий парламентских делегаций стран - членов ОДКБ в международных организациях. "Дополнительные возможности для повышения эффективности работы Парламентской ассамблеи дает предоставление статусов наблюдателя и партнера в ОДКБ", - добавил Володин.

В заседании принимают участие парламентские делегации всех шести государств - членов ОДКБ и представители парламентов - наблюдателей Афганистана и Сербии.