В "Справедливой России" опровергли планы по слиянию с малыми партиями для выборов в Думу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Справедливая Россия" не планирует объединение с другими партиями перед выборами в Госдуму, заявил в понедельник ТАСС замглавы думской фракции справороссов Валерий Гартунг.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник в руководстве партии сообщила, что к выборам в Госдуму под эгидой "Справедливой России" может произойти слияние ряда партий, среди которых "Родина" и "За правду". По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца года.

"Это слухи. Никакой почвы под этим не вижу", - сказал Гартунг.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва запланированы на сентябрь 2021 года.