Песков: назначение пресс-секретаря Белого дома не имеет никакого отношения к Кремлю

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом руководства США назначение пресс-секретаря Белого дома. По его словам, этот вопрос не имеет отношения к Кремлю.

"Это выбор главы государства [кандидатура на пост пресс-секретаря Белого дома] после того, как будут подведены официальные итоги выборов [президента США] и закончатся все юридические оспаривания", - сказал Песков, комментируя журналистам планы Джозефа Байдена назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. "В целом это вопрос скорее внутренний и вопрос самого господина Байдена, это к Кремлю не имеет никакого отношения", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"С точки зрения двусторонних российско-американских отношений пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику, внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит от президента США", - подчеркнул Песков.

"Традиционно мы надеемся на то, что со временем все-таки в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации наших двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля. "До сих пор, к сожалению, этого не произошло", - констатировал он.