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Песков: Россия будет учитывать все возможные последствия шагов нового руководства Молдавии

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва будет учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов нового руководства Молдавии и рассчитывает на продолжение конструктивного диалога.

"Диалог с [действующим президентом Молдавии Игорем] Додоном и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - отметил представитель Кремля, комментируя заявления избранного президента Молдавии Майи Санду, которая выступила за вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья, а также за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Песков сообщил, что предварительного обсуждения этой темы с РФ не велось. "Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Срок президентских полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность нового президента, лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.

Теги
РоссияМолдавияПесков, Дмитрий СергеевичДодон, ИгорьСанду, Майя
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