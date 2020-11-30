Песков: изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Изменение статус-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации в регионе, считают в Кремле, и призывают избегать "резких движений" в этой чувствительной теме. Соответствующую позицию озвучил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля контакты с избранным президентом Молдавии Майей Санду, Песков подчеркнул: "Контакты идут по линии наших дипломатов". Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже поздравил Санду с победой на прошедших выборах.

Ранее в понедельник избранный президент Молдавии выступила за вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья, а также за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.