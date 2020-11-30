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Сенаторы обсудят вопросы освоения космоса с МИД, Минобороны и Роскосмосом

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что круглый стол пройдет 14 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам планирует в середине декабря провести круглый стол, посвященный вопросам правового регулирования освоения и использования космического пространства. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Константин Косачев.

"Этот круглый стол состоится 14 декабря", - сказал Косачев.

Он добавил, что парламентарии совместно с представителями Роскосмоса, Минобороны и МИД РФ намерены обсудить "правовое регулирование деятельности по освоению и использованию космического пространства, в том числе с учетом последних односторонних американских инициатив".

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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