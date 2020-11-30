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МИД РФ призвал Париж ответственнее исполнять роль сопосредника в "нормандском формате"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Парижу следует более ответственно подходить к роли сопосредника в рамках нормандского формата, предполагающего беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с заявлениями дипведомства Франции об отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе по Донбассу по включению "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины.

"Призываем наших французских партнеров по нормандскому формату более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению Комплекса мер и нормандских решений", - указали в российском министерстве.

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