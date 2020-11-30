В российской делегации считают, что ФРГ использует ОЗХО для санкционного давления на РФ

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Германия и ее евроатлантические партнеры используют ситуацию вокруг Алексея Навального на площадке ОЗХО для оказания санкционного давления на Россию. Об этом говорится в заявлении российской делегации, распространенном на открывшейся в понедельник 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

По мнению российской стороны, действия Германии и ее евроатлантических партнеров на площадке ОЗХО "свидетельствуют о намерении использовать эту международную организацию для оказания политического и санкционного давления на РФ". "Очевидно, у кого-то появилась идея повторения "успеха" Великобритании в разжигании русофобии в рамках так называемого дела Скрипаля, - говорится в документе. - Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим "Новичком" <...> не выдерживает никакой критики".

Последовавшие события, продолжили в российской делегации, "выходят за рамки разумного в цивилизованном обществе". "Вместо того, чтобы разобраться в том, что произошло, Германия и ее союзники решили прибегнуть к мегафонной дипломатии и начали требовать какого-то "независимого международного расследования" под эгидой ОЗХО", - подчеркивается в заявлении.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.