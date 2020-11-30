В ГД заявили, что Санду надо пообщаться с властями ПМР, прежде чем говорить о миротворцах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент сегодня служит гарантом мира в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), избранному президенту Молдавии Майе Санду следует пообщаться с местными властями и понять границы своих полномочий, прежде чем делать заявления по поводу вывода российских миротворцев. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Благодаря этим миротворцам и военному контингенту сегодня там не проливается ни капли крови, ни один человек не гибнет. А что бывает в противном случае мы увидели на Южном Кавказе, между Азербайджаном и Арменией. И именно введение миротворцев послужило тому, что там тоже прекратила литься кровь", - сказал Калашников, имея в виду прекращение столкновений в Нагорном Карабахе.

По словам депутата, если Санду "придумала какой-то иной вариант для умиротворения, наверное, она получит Нобелевскую премию", потому что иного варианта поддержания мира нет, "тем более 100% это (вывод миротворцев - прим. ТАСС) не приветствуется в Приднестровье".

"Поэтому пусть она для начала встретится с властями Приднестровья и попытается с ними о чем-то поговорить, а не бросается заявлениями в СМИ, которые ее фактически отводят от этих контактов", - уверен парламентарий. "Она должна помнить, что пост президента - это всего лишь пост президента. И у нее есть определенные полномочия, все остальное находится в полномочиях парламента и правительства. Пусть разбирается у себя в стране, в том числе в этих властных полномочиях, они там в свое время [проигравшего выборы президента страны Игоря] Додона на день-два выводили из этих полномочий, если им надо было кого-то назначить. Точно так и ее могут вывести", - констатировал Калашников.

"Пусть... не начинает с вопросов войны и мира. Это несерьезно - начинать для вновь избранного, еще не приступившего к полномочиям президента с того, чтобы попытаться развязывать войну, которая у них уже была", - резюмировал глава комитета.

Избранный президент Молдавии Майя Санду ранее на пресс-конференции выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. Она намерена обсудить этот вопрос с российским руководством. Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.