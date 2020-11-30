Миронов призвал лидеров малых левых партий объединяться со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что лидерам малых партий левого толка следует объединяться со справороссами, если они хотят влиять на социальную политику государства.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник в руководстве справороссов сообщила, что к выборам в Госдуму под эгидой "Справедливой России" может произойти слияние ряда партий, среди которых "Родина" и "За правду". По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца года.

"Удивляет переполох, который на ровном месте устроили некоторые СМИ, начавшие вдруг писать о том, что "Справедливая Россия" объединяется то с одной партией, то с двумя, то с тремя-четырьмя. Новости в этом никакой нет. Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают", - сказал Миронов журналистам.

Политик при этом убежден, что справороссы могут обойтись без альянса с малыми партиями на выборах в Госдуму.

"Мы не только успешно пройдем в Госдуму, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой посторонней помощи. Если же лидеров малых левых партий заботят не личные амбиции, а возможность влиять на социальную политику государства, то им нужно не растаскивать голоса избирателей в угоду "Единой России". Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости", - считает Миронов. Он подчеркнул, что рассматривает свою партию в качестве "организационной основы нового мощного социально ориентированного политического движения".

Миронов добавил, что пока нельзя прогнозировать дату съезда партии. "Поэтому что сейчас наши планы зависят не столько от политических задач, сколько от эпидемиологической обстановки. Не исключаю, что первую часть съезда, на котором будет обсуждаться предвыборная программа, мы проведем в конце зимы - начале весны. Но это пока очень предварительные надежды. Вторая часть съезда, на которой будут выдвигаться кандидаты, пройдет в обозначенные законодательством сроки, то есть не ранее начала июня", - заключил лидер справороссов.