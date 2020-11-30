В РФ заявили, что ФРГ нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по Навальному

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Германия нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), отказавшись сотрудничать с РФ по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении российской делегации, распространенном на открывшейся в понедельник 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

С самого начала немецкое правительство активно противостояло предварительному расследованию ситуации с Навальным, препятствуя установлению правды, напомнили в российской делегации. "Свидетельством этого является полный отказ от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и организациями здравоохранения, вопиющее игнорирование или формальные отписки на уже пять запросов от Генпрокуратуры РФ, направленных в соответствии с Европейской конвенцией об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", - говорится в документе.

"Тем самым Берлин напрямую нарушил нормы Конвенции [о запрещении химоружия], - подчеркивается в заявлении. - А как еще можно квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия, которые четко указывают, что государства-участники должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путем обмена информацией и двусторонних консультаций?"

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.