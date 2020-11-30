Путин: Россия продолжит оказывать помощь Палестине в социально-экономических вопросах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на развитие дружественных отношений с Палестиной и готова продолжать оказывать поддержку палестинцам в решении социально-экономических вопросов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина палестинскому лидеру Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, которую зачитал советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Евгений Щербанев на онлайн-конференции, посвященной ситуации вокруг Палестины.

"Хотел бы подтвердить настрой российской стороны на дальнейшее развитие дружественных отношений с Палестиной, конструктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах, - отметил президент. - Готовы и впредь оказывать содействие палестинским партнерам в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции".

В телеграмме подчеркивается, что Россия последовательно поддерживает палестинцев в их праве на создание жизнеспособного государства, которое жило бы в мире с соседями.

"Приветствуем усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного ближневосточного урегулирования на международно-правовой основе. В этом контексте поддерживаем линию на обеспечение прямого палестино-израильского диалога, а также на обеспечение межпалестинского примирения", - указал Путин.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября. Он был учрежден Генассамблеей ООН 2 декабря 1977 года. Дата 29 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима.