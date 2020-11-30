Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" объявили об объединении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Политическая партия "За правду", возглавляемая Захаром Прилепиным, и движение "Патриоты Великого Отечества" во главе с Николаем Стариковым объявили об объединении. В федеральный список на выборах в Госдуму в 2021 году войдут Прилепин, Стариков и журналист Сергей Михеев, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в понедельник секретарь центрального комитета партии Николай Новичков.

"Будем с этого момента считать, что партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества", мы находимся в единой организации и движемся единым списком на выборы в Государственную думу в 2021 году. Есть решение центрального комитета партии "За правду" о том, что в федеральный список будет включено как минимум три известных человека. Список возглавит Захар Прилепин, в список будет включен Николай Стариков и известный журналист, политолог, теле- и радиоведущий Сергей Михеев", - сказал Новичков.

По его словам, решением центрального комитета этим людям запретили выдвигаться по одномандатным округам, "чтобы они сосредоточились на работе именно на федеральном списке".

Платформа для объединения

Новичков отметил, что партия "За правду" видит себя платформой для объединения всех левых и патриотических сил. "Мы готовы вести переговоры с любой политической организацией для того, чтобы сформировать в Государственной думе не просто устойчивую, влиятельную левопатриотическую фракцию, а двигаться к тому, чтобы было сформировано левопатриотическое большинство", - сказал он.

Прилепин в свою очередь отметил, что партия видит себя в центре российской политической системы в том числе в силу предлагаемой программы и собранной команды. "Мы пришли с четким убеждением, что то место, которое мы должны занимать в политической системе в России, оно пустует, потому что есть совершенно очевидные запросы, что называется, и на новую политику, на новые силы", - сказал он.

По словам Прилепина, партия открыта для контактов "со всеми людьми, которые так или иначе, в той или иной степени разделяют убеждения [ее представителей], это касается всего левопатриотического спектра". Вместе с тем, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном объединении малых партий под эгидой "Справедливой России" Сергея Миронова, Прилепин сказал, что "лично с Мироновым в последнее время не встречался и никаких переговоров с ним не вел". "Но это не означает, что мы не можем встретиться, можем и встретиться, можем что-то обсуждать, можем к каким-то, возможно, результатам прийти, а можем не прийти", - добавил он.

Секретарь центрального комитета партии также сообщил, что 5 декабря "За правду" проведет в Москве конференцию "Время - вперед", на которой будет обсуждаться объединительная повестка для левых патриотических сил.

В конце октября отделение партии "За правду" появилось в Петербурге. Его возглавил предприниматель Анатолий Петрунин. Он рассказал на пресс-конференции, что отделение, в частности, планирует проводить в городе дискуссионные круглые столы и организовать "Школу честного наблюдателя". "Когда наступит предвыборная пора, мы могли бы собрать активистов, тех людей, кому важен и интересен выборный процесс, и поделиться с ними своими знаниями. Школа честного наблюдателя - это тот формат, который мог бы объединить людей перед выборами 2021 года", - считает он.

Новичков напомнил, что партия "За правду" была создана в феврале текущего года, в мае получила госрегистрацию, а в сентябре получила право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.