В МИД заявили, что РФ готова оказывать содействие переговорам между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия готова содействовать прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в понедельник советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Евгений Щербанев на онлайн-конференции, посвященной ситуации вокруг Палестины.

"Мы убеждены, что путь к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы лежит через реализацию законных устремлений палестинского народа, прекращение израильской оккупации и образование независимого палестинского государства на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в восточном Иерусалиме на основе, имеющейся международно-правовой базы, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Мадридские принципы, - сказал он. - Исходим из того, что важно возобновить прямые переговоры между палестинцами и израильтянами, со своей стороны готовы оказать в этом необходимое содействие".

Щербанев отметил, что РФ настроена на координацию действий с палестинскими и израильскими партнерами, ведущими региональными странами и остальными участниками "ближневосточного квартета" международных посредников (США, ООН, ЕС).

"Верим, что совместными усилиями мы сможем приблизить то время, когда палестинцы достигнут национальной независимости, создадут свое государство, существование которого станет важнейшим элементом системы мира и безопасности в регионе", - заключил он.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях, однако Израиль отказался выполнять положения этого документа. Между тем 28 января президент США представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века", который, в частности, признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, позволял аннексировать палестинские территории на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством.