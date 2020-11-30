В МИД РФ решительно осудили убийство ученого в Иране

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва решительно осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране, нацеленное на дестабилизацию обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого Мохсена Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность", - указали в министерстве.

В комментарии отмечается, что стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива - неизменный приоритет России. На его реализацию нацелены усилия российской стороны и инициативы в рамках ООН, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона, добавили в МИД.

"Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", - заявили в дипведомстве.