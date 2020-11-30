Путин внес в ГД законопроект о запрете иностранного гражданства для военных и госслужащих

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о расширении нормы о запрете на иностранное гражданство для военных, госслужащих и ряда других категорий лиц. Текст опубликован в думской электронной базе .

"Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - говорится в пояснительной записке.

В частности, в законах "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О муниципальной службе в Российской Федерации", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О Центральном банке Российской Федерации" уточняется, что военнослужащие, а также ряд госслужащих не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, при этом они обязаны уведомить свое руководство, если оно у них появится.