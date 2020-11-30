Мишустин и Пашинян обсудили участие РФ в процессе постконфликтного восстановления Карабаха

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону участие России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили перспективы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено участию России в процессе постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха, включая решение проблемы беженцев и транспортного сообщения в регионе", - говорится в сообщении.

Мишустин и Пашинян во время телефонного разговора затронули также тематику совместной работы в рамках Евразийского экономического союза, добавили в правительстве.

Ранее в понедельник пресс-служба армянского кабмина сообщила, что Пашинян и Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся союзнической повестки двух стран.

21 ноября в Ереване на встрече с членами межведомственной делегации РФ Пашинян заявил, что у Еревана и Москвы общие взгляды на стратегическое будущее.