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Кризис в Белоруссии

Посольство РФ в Минске надеется на поддержку журналистам, выполняющим свои профобязанности

Ранее в Белоруссии задержали корреспондентов российских агентств РИА "Новости" и "Спутник Беларусь"

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Российская дипмиссия в Белоруссии открыта к взаимодействию с представителями МВД, отвечающими за работу с общественностью, и рассчитывает на поддержку при выполнении российскими журналистами своих профессиональных обязанностей. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя ТАСС ситуацию в связи с задержанием в понедельник корреспондентов российских агентств РИА "Новости" и "Спутник Беларусь" при освещении событий в республике.

"Сегодня в Минске были задержаны корреспонденты агентств РИА "Новости" и "Спутник Беларусь". МВД Белоруссии отреагировало на обращение посольства, внимательно отнеслось к ситуации, которая разрешилась оперативно: журналисты были отпущены, - сказал дипломат. - Важно отметить, что задержание сотрудников средств массовой информации, имеющих аккредитацию, дает основание посольству обратиться к правоохранительным органам Беларуси с запросом на самое внимательное отношение к журналистам, исполняющим свои профессиональные обязанности, редакционные задания". При этом посол подчеркнул, что российская дипмиссия "традиционно открыта к взаимодействию с правоохранителями Беларуси, особо с сотрудниками тех подразделений, которые взаимодействуют с представителями общественности".

"Убежден в том, что объективное освещение событий, которое неизменно показывают представители российских СМИ, позволяет тысячам людей оценивать и ту необходимую работу, которую проводят правоохранительные органы Республики Беларусь по защите конституционного строя", - сказал Мезенцев. Одновременно он подчеркнул, что журналисты имеют "безусловное право на внимательное и заинтересованное отношение, на поддержку при выполнении своей работы во благо читателей, телезрителей со стороны сил правопорядка".

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БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКризис в Белоруссии
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