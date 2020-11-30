Посол заявил, что Россия готова к преодолению разногласий и конструктивному диалогу с США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия готова преодолеть накопившиеся разногласия с США и перейти к продуктивному диалогу с американцами. Об этом заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на открытии международного форума "Диалог Форт - Росс".

Мероприятие проводится в формате онлайн при спонсорской поддержке компании "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз ИНК" и ПАО "Совкомфлот".

"Я признаю, что предыдущие годы были временем упущенных возможностей. Мы [в отношениях с США] застряли в колее, ходим по кругу санкций и контрсанкций. Но, тем не менее, Россия остается открытой миру, готова преодолеть накопленные разногласия, - сказал Антонов. - Мы несколько раз предлагали разные проекты по восстановлению прагматичного взаимодействия. Хотел бы верить, что российская тема уже не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, сможем уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу".

Посол напомнил, что в этом году президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-летия встречи советских и американских войск на Эльбе, а американским ветеранам были вручены награды от российского лидера за вклад в борьбу с нацизмом. При этом, дипломат указал на то, что в США сейчас отмечаются проявления "оголтелой русофобии", однако Москва и Вашингтон продолжают вести диалог.

"Вполне возможно принять усилия по стабилизации наших отношений. Мы говорим о повышении торгово-экономического сотрудничества, научных, образовательных и культурных обменов, в том числе, прямых контактов между городами России и США", - резюмировал Антонов.

Пример взаимопомощи

Сотрудничество Москвы и Вашингтона по борьбе с пандемией коронавируса продолжило ряд примеров взаимовыручки в истории двусторонних отношений, заявил Антонов.

"Было много разных случаев, когда наши страны помогали друг другу на фоне общих угроз. В 2020 году мы столкнулись с проблемой здравоохранения, проблемой пандемии. Это не [стало] исключением", - сказал дипломат.

Он напомнил, что страны отправляли друг другу медицинское оборудование и препараты для помощи в борьбе с распространением инфекции. "Российская академия наук (РАН) подписала меморандум о взаимоотношениях с США по совместным исследованиям, связанным с COVID-19. Это положит основу взаимоотношениям ученых в борьбе с коронавирусом", - добавил Антонов.

Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом 30 июня. Со стороны РАН соглашение подписал ее президент Александр Сергеев, с американской - глава академии Марша Макнатт.