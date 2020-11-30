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В МИД указали, что Россия не будет обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма

Это закрытая тема, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва не станет обсуждать с представителями Вашингтона тему принадлежности Крыма, так как это закрытая тема. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс". Мероприятие проводится в формате онлайн при спонсорской поддержке компаний "Транснефть", "Шеврон" и ПАО "Совкомфлот".

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По его словам, РФ и США нужно активнее работать над совершенствованием двусторонних отношений. "Что касается вопроса Крыма, тот тут обсуждать нечего, - сказал дипломат. - Это не проблема, все уже давно решено".

Рябков подчеркнул, что в Москве не готовы бесконечно размениваться санкциями с США по этому вопросу. "Если США хотят наращивать [санкции], то пожалуйста. Но в какой-то момент станет ясно, что эта политика неэффективна, - указал он. - Она продемонстрирует свою непродуктивность".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичКрым
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