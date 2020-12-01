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Спецрейс с подлежащими депортации россиянами вылетит из США 2 декабря

Российская сторона "намерена и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении"

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в США помогло с организацией вылета на родину россиянам, ожидающим депортации. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении диппредставительства.

"30 ноября дипломаты посольства посетили в иммиграционном центре (г. Йорк, штат Пенсильвания) российских граждан, подлежащих депортации спецрейсом, запланированным на 2 декабря из США в Россию, - отмечается в тексте. - В ходе выездной консульской сессии нашим соотечественникам были выданы свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию".

"Важно отметить, что в это непростое из-за пандемии коронавируса время посольству, благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционной и таможенной службой США, удалось сделать важный шаг для возвращения россиян на родину", - говорится в сообщении.

Российская сторона "намерена и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении".

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