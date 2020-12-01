Лавров заявил, что пандемия создала запрос на укрепление сотрудничества по биобезопасности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса способствовала появлению запроса на углубление международного взаимодействия в сфере биологической безопасности между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству Казинформ .

"Безусловно, пандемия коронавируса продемонстрировала уязвимость всего мира. Сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере, - сказал он. - Он нашел отражение в ряде документов ООН, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности".

По словам министра, такая работа уже была начата в мае в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда страны - члены ВОЗ консенсусом приняли резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию. "Ожидаем результатов этой экспертной оценки. Считаем важным укреплять существующие механизмы, в первую очередь ВОЗ, и следовать ее международным медико-санитарным правилам. Готовы к партнерскому взаимодействию с Казахстаном и на этом направлении", - указал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия обратила внимание на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по учреждению подотчетного СБ ООН Международного агентства по биологической безопасности, которое будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. "В ближайшее время рассчитываем получить от казахстанских партнеров информацию о содержательном наполнении данной инициативы, включая предполагаемые параметры и процедуры функционирования", - добавил Лавров.