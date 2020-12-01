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Лавров: форсирование отмены ограничений на перелеты с Казахстаном преждевременно

Тема увеличения взаимных перелетов предметно обсуждается с казахстанскими коллегами, сообщил глава российского МИД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Полное снятие ограничений на авиарейсы с Казахстаном, которых сейчас осуществляется всего два в неделю, преждевременно из-за эпидемической ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству Казинформ.

"Что касается вопроса об увеличении взаимных перелетов, то данная тематика сейчас предметно обсуждается с казахстанскими коллегами. При этом полагаем пока преждевременным искусственно форсировать полную отмену ограничений", - сказал Лавров.

При этом, комментируя тему приезда студентов из Казахстана в российские ВУЗы, глава МИД РФ указал, что с учетом ситуации с пандемией российское министерство образования подготовило специальные дистанционные программы обучения.

"В прошлом учебном году в российских вузах обучалось почти 74 тыс. граждан вашей страны, из которых свыше 30 тыс. - за счет средств российского бюджета. При этом более 9 тыс. абитуриентов из Казахстана ежегодно успешно поступают на бюджетные места. Это наглядно свидетельствует о востребованности российского образования", - добавил Лавров.

Министр также обратил внимание, что стратегическим задачами РФ и Казахстана в области образования являются всемерное развитие прямых научных и образовательных связей и обмен студентами и преподавателями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
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