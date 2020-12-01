Лавров: РФ будет работать с будущей администрацией США только на принципах взаимоуважения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия намерена сотрудничать с будущей американской администрацией исключительно на принципах честности, взаимоуважения и равноправия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству Казинформ .

"Как заявил президент [России] Владимир Путин, мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, Москва, "с этой точки зрения", в праве рассчитывать на то, что Вашингтон начнет считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений.

Россия готова к любому варианту развития событий в мире после подведения итогов президентских выборов в США, заявил Лавров.

"Исходим из того, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как возможный приход администрации Джозефа Байдена в США скажется на обстановке в мире.

Глава МИД РФ также вновь отметил, что, судя по сделанным заявлениям Байдена, его внешняя политика будет больше похожа на ту, которую "продвигал в свое время [экс-президент США] Барак Обама".