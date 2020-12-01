Подозреваемый в избиении пенсионера депутат хабаровской гордумы досрочно сложил полномочия

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Хабаровская городская дума во вторник досрочно прекратила полномочия депутата Игоря Соколова, против которого было возбуждено уголовное дело после сообщений об избиении пенсионера. Как сообщили ТАСС в думе, решение принято большинством голосов.

"Полномочия прекращены. Не представил сведения о доходах и расходах, а также обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей", - сказал представитель думы. Теперь в думе 34 депутата.

Ранее Соколова исключили из партии ЛДПР.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"). По версии следствия, 3 октября в селе Матвеевке Хабаровского района в ходе бытового конфликта депутат несколько раз ударил 68-летнего местного жителя, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был доставлен в больницу.