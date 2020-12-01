Посол РФ: МККК планирует увеличить свое присутствие в Карабахе до 400 человек

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен увеличить до 400 человек число своих сотрудников в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"На сегодняшний день МККК - единственная международная гуманитарная структура, работающая на земле. Она планирует нарастить свое присутствие до 400 человек", - сказал посол.

"Среди задач сотрудников миссии МККК - обмен военнопленными, поиск и идентификация тел погибших. Работа по обмену телами при содействии российских миротворцев уже идет", - отметил Бочарников. По его словам, посольство "поддерживает плотный контакт с представительством этой организации в Баку в контексте нагорнокарабахского вопроса".

Дипломат отметил, что после прекращения активных боевых действий в регионе Россия заявила о готовности предоставлять гуманитарную помощь сторонам конфликта. "Такая помощь уже оказывается. С 21 ноября МЧС России уже дважды направляло гуманитарную помощь в города Шуша и Ханкенди (арм. Шуши и Степанакерт соответственно - прим. ТАСС). В задачу российских миротворцев тоже входит оказание содействия решению гуманитарных вопросов", - заявил посол.

Он указал на то, что ООН также "рассматривает возможность присутствия организаций своей "семьи" в Нагорном Карабахе. "Уже появилось заявление генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с инициативой направить в регион экспертную миссию с целью определения объема и конкретных областей деятельности организации там. Мы заинтересованность ЮНЕСКО приветствуем", - сказал Бочарников.