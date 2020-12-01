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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посол РФ: Баку сможет обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе

Михаил Бочарников отметил, что "Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где в равной степени обеспечены права и свободы представителей различных народов и последователей множества религий"
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников
© Михаил Метцель/ТАСС

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Азербайджан сможет обеспечить сохранность христианских святынь в перешедших под его контроль районах Нагорного Карабаха. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС посол России в Баку Михаил Бочарников.

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"По данному вопросу неоднократно высказывался президент Азербайджана Ильхам Алиев, - отметил он. - Например, во время посещения мечети в Агдаме 23 ноября он заявил, что все исторические памятники в стране охраняются государством, включая армянские, албанские и православные храмы и монастыри на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. 25 ноября в телеобращении к народу по случаю освобождения Кельбаджарского района Алиев вновь подчеркнул, что христианские памятники являются историко-культурным достоянием Азербайджана, находящимся под его государственной защитой".

По словам посла, это самые свежие примеры. "Упомянутым заявлениям предшествовал телефонный разговор Ильхама Алиева с Владимиром Путиным 14 ноября, в ходе которого президент Азербайджана гарантировал обеспечение сохранности и нормального функционирования христианских святынь на территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану", - добавил он.

"Уверен, что так и будет на практике, - заверил дипломат. - Мы знаем Азербайджан как многонациональное и многоконфессиональное государство, где в равной степени обеспечены права и свободы представителей различных народов и последователей множества религий".

1 декабря под контроль Азербайджана перешел последний из трех районов вокруг Нагорного Карабаха, передача которых была оговорена подписанным 9 ноября трехсторонним заявлением о полном прекращении военных действий в регионе.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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