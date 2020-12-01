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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков не комментирует слова Алиева об одобрении идеи коридора Нахичевань-Азербайджан

Пресс-секретарь президента России отметил, что темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что президенты РФ и Турции положительно отнеслись к идее создания коридора, соединяющего Нахичевань с западными районами Азербайджана. При этом представитель Кремля обратил внимание на то, что тема транспортных коммуникаций обсуждается лидерами.

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"Конкретно эту тему оставлю без комментариев", - ответил Песков во вторник на вопрос журналистов, действительно ли глава российского государства Владимир Путин положительно отнесся к идее о коридоре из Нахичевани в Азербайджан.

"Лишь напомню, что неделю или две недели назад мы в одном из сообщений о телефонном разговоре [Путина] с Алиевым говорили о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - отметил представитель Кремля. По его словам, "темы транспортных коммуникаций стоят на повестке дня и обсуждаются лидерами".

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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