Посольство РФ на Кипре предпринимает шаги для разрешения ситуации вокруг Cyprus Airways

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Кипр предпринимает шаги для разрешения конфликтной ситуации вокруг авиакомпании Cyprus Airways, которая совершает полеты в Москву без авиапассажиров и забирает их лишь на обратном пути в Ларнаку. Об этом дипломатическое представительство РФ сообщило во вторник в Facebook.

"Посольство России на Кипре держит на контроле ситуацию с авиакомпанией Cyprus Airways и в рамках своих компетенций предпринимает шаги для ее разрешения", - сказано в этом сообщении.

Авиакомпания Cyprus Airways объявила в понедельник о том, что билеты на запланированные этим авиаперевозчиком рейсы по маршруту Ларнака - Москва, в отличие от обратного направления, недоступны для приобретения потенциальными пассажирами и обвинила в произошедшем власти РФ, которые, по утверждению кипрской авиакомпании "ограничили или полностью запретили Cyprus Airways перевозить пассажиров в Российскую Федерацию". Главный операционный директор авиакомпании Йоргос Маврокостас заявил, что сложившаяся ситуация "нарушает принцип равноправного режима, который лежит в основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении между Республикой Кипр и Российской Федерацией".

Как информировала газета Cyprus Mail, министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Республики Кипр Яннис Карусос заявил в понедельник о том, что правительство островного государства сделает со своей стороны все необходимое для решения возникшей проблемы. По его словам, кипрское управление гражданской авиации связалось со своими российскими коллегами (Федеральным агентством воздушного транспорта - прим. ТАСС) для прояснения ситуации и получило ответ, что решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. "Однако мы попросили нашу гражданскую авиацию разъяснить этот шаг, поскольку при таком решении граждане России также не смогут совершать поездки из Кипра в свою страну", - сказал министр. Кипрское информационное агентство сообщило во вторник, что в посольстве РФ ему сказали, что позиция главы кипрского Минтранса была передана в Москву и что российское дипломатическое представительство дожидается ответа.

События 19 ноября

19 ноября пассажиров самолета Cyprus Airways, который должен был выполнить первый грузопассажирский полет из Ларнаки в Москву (CYP486), сняли с рейса непосредственно перед вылетом, и самолет улетел в Россию пустым. В Росавиации журналистам сообщили, что Cyprus Airways не получила разрешения на полет с пассажирами из Ларнаки в Москву в связи с тем, что не предоставила вместе с заявкой на выполнение рейса списка лиц, которые должны были находиться на борту. В связи с этим разрешение на выполнение рейса Ларнака - Москва - Ларнака было предоставлено без загрузки на маршруте Ларнака - Москва.

21 марта Кипр в условиях пандемии закрыл воздушное пространство. Постепенно страна начала возобновлять авиасообщение с внешним миром с 9 июня, однако в РФ из нее осуществлялись лишь вывозные рейсы для застрявших за рубежом россиян. Начиная с 1 октября, Cyprus Airways стала по четвергам выполнять еженедельные грузопассажирские рейсы на маршруте из Москвы в Ларнаку, при этом в российскую столицу самолеты этой авиакомпании летали без пассажиров.

С 22 ноября из Москвы в Ларнаку и обратно стали летать самолеты "Аэрофлота", перевозя пассажиров на обоих направлениях. О намерении приступить с 4 декабря к выполнению еженедельных полетов из столицы РФ на Кипр и обратно ранее объявил российский лоукостер "Победа".