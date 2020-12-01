Комитет СФ рекомендовал палате одобрить законы о Госсовете РФ и верховенстве конституции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании во вторник и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании 2 декабря закон о Государственном совете РФ, определяющий в том числе его состав и структуру.

Согласно закону, Госсовет - конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Помимо этого, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам госстроительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также Госсовет сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.

Возглавит эту структуру президент, заняв пост председателя. В Госсовет по должности должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Кроме того, комитет поддержал и рекомендовал одобрить пакет законов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов на территории России. Всего поправки вносятся более чем в 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов, включая Гражданский, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный.

Законы закрепляют правила соотношения российского законодательства и норм международного права - в соответствующих статьях законов указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.