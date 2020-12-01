Комитет СФ одобрил закон об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании во вторник и рекомендовал палате одобрить на пленарном заседании 2 декабря пакет законов о введении административных штрафов за призывы к отчуждению территорий РФ и лишении свободы в случае повторного подобного правонарушения.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс и в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уголовный кодекс РФ в настоящее время предусматривает ответственность за призывы, направленные против территориальный целостности РФ. Новый закон устанавливает, что уголовная ответственность будет наступать при повторном (в течение года) нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. При этом увеличиваются размер штрафа. Он составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Одновременно сохраняется и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом УК РФ дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.