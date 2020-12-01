Посол РФ в Вене обвинил Киев в невыполнении результатов "нормандского саммита" в Париже

ВЕНА, 1 декабря. /ТАСС/. Пять важных договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже 2019 года остаются не выполнены из-за позиции Украины. Об этом говорится в комментарии посла России в Австрии Дмитрия Любинского, который был опубликован во вторник в газете Wiener Zeitung в связи с приближающейся годовщиной саммита (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию ситуации на Украине 9 декабря 2019 года в Париже.

"Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют - не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично", - отметил Любинский, слова которого приводит телеграм-канал посольства России в Австрии.

Посол констатировал, что, во-первых, в декабре 2019 года и апреле 2020 года между Киевом и Донбассом состоялся обмен 234 удерживаемыми лицами. "При этом украинская сторона не в полной мере выполнила свои обязательства по юридической очистке от преследования части из освобожденных", - написал посол. Во-вторых, в июле 2020 года "с большим трудом из-за противодействия Киева Трехсторонняя контактная группа одобрила "меры по усилению режима прекращения огня", которые опять-таки соблюдаются только частично", добавил дипломат.

По словам посла, "остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины". "Вместо реализации решений глав четырех государств из Киева слышны лишь отговорки. Попытки дезавуировать достигнутые с большим трудом и четко очерченные шаги в рамках комплекса мер, видимо, также являются частью этой стратегии. Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах", - написал он.

Любинский обратил внимание, что совсем недавно Украина представила так называемый план совместных шагов, который в одностороннем порядке полностью перечеркивает дух и содержание минских и парижских договоренностей. Он резюмировал, что перспективы проведения следующего саммита в "нормандском формате" становятся все более туманными. "Ведь переговоры имеют смысл лишь тогда, когда все стороны готовы выполнять выработанные на них договоренности. Пока это, к сожалению, далеко не так", - подчеркнул посол.

О саммите

Саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска. Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.