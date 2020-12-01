Комитеты Совфеда поддержали представленных кандидатов на посты прокуроров пяти регионов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитеты СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и по региональной политике на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров Амурской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской областей и Хакасии. Об этом сообщил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенаторы поддержали кандидатуру Александра Бучмана для назначения на должность прокурора Амурской области, Александра Гулягина - на должность прокурора Тамбовской области, Руслана Медведева - на должность прокурора Оренбургской области, Николая Савруна в качестве прокурора Воронежской области, Сергея Фирсова в качестве прокурора Республики Хакасия.

Кроме того, комитеты поддержали и поступившие представления на должности прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. В частности, одобрена кандидатура Александра Воронина на должность Дальневосточного транспортного прокурора и кандидатура Ильи Сухоносова - на должность Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, это "первый опыт реализации подобной процедуры", предусмотренной обновленной конституцией. В соответствии с поправками к Конституции РФ глава государства назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ и прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ, после консультаций с Советом Федерации.

По его словам, на заседание комитетов в соответствии с регламентом были приглашены генеральный прокурор РФ и сенаторы - представители соответствующих субъектов РФ. Кроме того, все сенаторы были проинформированы о проведении совместного заседания. "По итогам совместного заседания было предложено считать консультации проведенными. В соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 регламента Совета Федерации соответствующее заключение будет направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций", - сказал Клишас.