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Законопроект о запрете для чиновников на вид на жительство рассмотрят в январе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в январе в первом чтении президентский законопроект, который призван уточнить запрет на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей, в том числе дополнив его видом на жительство за рубежом. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будем рассматривать в январе. Там совместное ведение, нужно 30 дней (с момента внесения - прим. ТАСС). Мы их будем рассматривать пакетом, два закона", - сказал Крашенинников.

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