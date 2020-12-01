Лавров и глава МИД Италии обсудили предстоящие политические контакты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обсудили во вторник по телефону график предстоящих политических контактов и подготовку к заседанию глав МИД ОБСЕ в Тиране. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, календарь предстоящих политических контактов, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, - указали в министерстве. - Был рассмотрен ход подготовки предстоящего 3-4 декабря заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Тиране, в том числе в отношении вопроса назначения нового генсекретаря и глав трех институтов организации".