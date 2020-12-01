В центре по контролю за ситуацией в Карабахе будет равное число представителей РФ и Турции

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество персонала совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе от каждой страны будет равнозначным. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, центр "будет размещен на территории Азербайджана". "Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал официальный представитель военного ведомства.

Конашенков также сообщил, что военнослужащими российского миротворческого контингента проведена очистка от взрывоопасных предметов улицы Зорге в Степанакерте и участка вдоль линии электропередачи и газопровода по направлению Шуша - Лысогорский. "За сутки очищено более пять гектаров территории, два километра дорог, обнаружено 109 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - перечислил представитель военного ведомства.

По его словам, всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

Кроме того, российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении в Нагорном Карабахе жизненно важных инженерных коммуникаций, а российская бригада из военных врачей-специалистов медицинского отряда специального назначения Минобороны России оказывают специализированную медицинскую помощь. При координации миротворческих сил России и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.