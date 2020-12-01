Захарова: невмешательство России в дела Белоруссии не говорит о потере влияния в СНГ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Политика невмешательства России во внутренние дела других государств, в частности Белоруссии, не свидетельствует о потери влияния на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Я не уверена, что нашу четкую позицию о неприятии вмешательства целого ряда государств во внутренние дела Белоруссии можно назвать потерей нашего влияния в этой стране или изменениями в отношениях двух стран, - сказала она. - У нас есть четкая позиция, что нельзя ни при каких обстоятельствах вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, нельзя не замечать и игнорировать международное право, включая Устав ООН, нельзя заниматься перекройкой государств, их политических систем, сменой [их] режима".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о попытках вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Он отметил их недопустимость и подчеркнул, что "ситуация должна оставаться в рамках правового поля, а белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках диалога".