Захарова: Москва готова вести диалог с Кишиневом по всем вопросам двусторонней повестки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия открыта к диалогу с другими странами, в том числе и с Молдавией, по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы ведем диалог и готовы его вести по всем вопросам взаимной повестки, представляющим взаимный интерес, на основе имеющихся документов и в соответствии с нормальной международной практикой ведения диалога. Поэтому открыты к обсуждению любых вопросов, которые интересуют как Кишинев, так и Москву", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что российско-молдавские отношения выстраиваются не "от политика к политику", а на основе соответствующих договоренностей и соглашений. По ее словам, существует целый спектр направлений для взаимодействия между двумя странами, и большое количество вопросов обсуждается сторонами ежедневно.

"К сожалению, за последние годы мы видим все большую и большую практику в международных делах у некоторых стран продавливать односторонние решения и делать так, чтобы одна точка зрения доминировала. Это действительно тренд последнего десятилетия", - добавила дипломат.

При этом она указала, что Россия всегда выступала за диалог с другими государствами. "Если есть вопросы у Кишинева, они могут задать [их] в соответствующем формате", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержала лидер проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьер Майя Санду с 57,75% голосов. За баллотировавшегося на второй срок Игоря Додона проголосовали 42,25% избирателей. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.