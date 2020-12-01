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МИД РФ осудил нападение террористов на фермеров в Нигерии

Ранее Agence France-Presse сообщило об убийстве 110 фермеров на северо-востоке Нигерии исламистами из группировки "Боко харам"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия решительно осуждает совершенное 28 ноября нападение террористов на фермерские поселения в нигерийском Майдугури. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Решительно осуждаем варварские акции бандитов, направленные против мирного и безоружного населения, - указали в МИД РФ. - Надеемся, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности".

Как добавили в дипведомстве, Россия "поддерживает усилия руководства Нигерии по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности на всей территории страны". "Выражаем глубокое сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в министерстве.

В воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на данные ООН сообщило об убийстве 110 фермеров на северо-востоке Нигерии исламистами из группировки "Боко харам" 28 ноября.

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