МИД РФ не понимает, зачем Кишинев постоянно поднимает тему миротворцев в Приднестровье

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Причины, по которым в Молдавии постоянно поднимается в информационном пространстве тема присутствия российских войск в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Зачем нужно в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, поднимать ее в различных аспектах, не придавая ей некой четкости формулировок, но при этом постоянно вбрасывая в публичное пространство саму тему и постоянно вызывая некую волну обсуждения. Для чего это делается?" - сказала она.

"Если есть некое видение всех этих процессов, нужно, наверное, еще раз прочитать Соглашение [о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова] и там найти те аспекты и нюансы, которые многое прояснят. Но потом опять задать вопрос, почему и как мы все время слышим из Кишинева подобные заявления. Суть их, откровенно говоря, не очень понятна", - отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что присутствие Оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. "Прежде всего она обеспечивает российский контингент в составе совместных миротворческих сил", - указала она.

Кроме того, продолжила дипломат, нахождение там российских военнослужащих объясняется охраной складов с военным имуществом. "Это полностью ответственность российской стороны, никто не отказывается от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества", - добавила она.

Механизмы диалога

По словам Захаровой, у Москвы и Кишинева существуют все виды диалоговых механизмов. В частности, существует нормальная форма общения по дипломатическим каналам и другие различные каналы, через которые можно решать различные вопросы.

"Когда люди идут к микрофону, желая чего-то добиться и вынося на повестку именно в публичное пространство некие темы, предполагается, что их невозможно решить. Либо что другая сторона не готова слышать партнера. Поэтому зачем в публичное пространство вбрасывается эта тема - вот этот вопрос нужно задать молдавской стороне", - заключила она.

Избранный президент Молдавии Майя Санду ранее на пресс-конференции выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. Она намерена обсудить этот вопрос с российским руководством. Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.