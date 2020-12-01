Лавров заявил, что в ОДКБ сформируют механизм для рассмотрения биологических угроз

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена создать механизм для противодействия угрозам в сфере биологической безопасности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОДКБ в онлайн-формате.

"Много внимания уделили задачам повышения нашей способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности. На этот счет есть целый ряд предложений, которые сейчас продолжают обсуждаться. Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования", - сказал он.

"По линии военно-политического сотрудничества на рассмотрение глав государств завтра выносится план развития военного взаимодействия до 2025 года, а также проект соглашений о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил ОДКБ", - продолжил министр.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ предложил выработать коллективные подходы к взаимодействию в области обеспечения биологической безопасности.

Глава МИД РФ также отметил, что действия США по слому договоренностей в сфере стратегической стабильности создают угрозы международной безопасности.

"Мы работали сегодня в условиях пандемических ограничений, но использование специальной защищенной связи государств ОДКБ позволило откровенно и доверительно обменяться мнениями по всем ключевым вопросам международной и региональной политики, обсудить ситуацию в различных кризисных регионах, особенно вблизи зоны ответственности ОДКБ, - отметил глава дипведомства. - Конечно же, мы говорили о стратегической стабильности, об угрозах, которые создаются в результате линии США на полный слом всех договоров в этой сфере, говорили и о задачах на нашем общем геополитическом пространстве по борьбе с терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами".

В этой связи министр обратил внимание на то, что участники заседания "одобрили для представления главам государств антинаркотическую стратегию ОДКБ на период 2021-2025 годов". "Сюда же примыкает заявление по Афганистану, - добавил он. - Мы его приняли на уровне министров. В нем также особое внимание уделено пресечению угроз терроризма и наркобизнеса, которые продолжают проявляться на территории Афганистана и напрямую подвергают угрозам южный фланг СНГ, прежде всего Центральную Азию".

Взаимодействие с ООН, ШОС и СНГ

Глава МИД РФ указал, что "отдельной крупной темой российского председательства [в ОДКБ в нынешнем году] было укрепление и продвижение миротворческого потенциала ОДКБ и развитие сотрудничества с ООН по проведению операций по поддержанию мира и участию миротворцев ОДКБ в таких операциях". "К нам по видеосвязи обратился заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, - сообщил он. - Мы одобрили проект протокола к соглашению о миротворческих силах ОДКБ, который нацелен на формирование правовых условий для участия миротворцев ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира".

По словам министра, участники заседания высказались за продолжение усилий по укреплению международных связей ОДКБ и в этой связи подробно рассмотрели конкретные задачи по развитию сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества и Содружеством Независимых Государств. "Готовится специальный документ на этот счет", - сказал он.

"Нынешний год - год 75-летия окончания Второй мировой войны, год Победы в Великой отечественной войне, и мы подробно сегодня рассмотрели задачи, которые наши страны активно реализуют на международной арене по недопущению каких-либо попыток пересмотреть итоги той войны, фальсифицировать историю, продвигать новые формы экстремизма, неонацизма, дискриминации по этническому, конфессиональному признаку, - констатировал Лавров. - На этот счет тоже принято совместное заявление министров иностранных дел".