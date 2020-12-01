Лавров заявил, что РФ надеется на более полное раскрытие потенциала отношений с Уругваем

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия удовлетворена развитием отношений с Уругваем, но многие возможности пока еще остаются нереализованными. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Уругвая Франсиско Бустильо.

Он отметил, что Москву и Монтевидео связывают давние отношения дружбы и сотрудничества. "Мы рассчитываем сегодня посмотреть, как накопленный потенциал реализовывать в современных условиях, - сказал Лавров. - Делается немало, мы довольны тем, как развивается сотрудничество, но, конечно же, потенциал, возможности наших стран гораздо больше, и надеюсь, что ваш визит поможет его раскрыть полнее".

Как указал глава МИД РФ, кроме обсуждения двусторонней повестки дня, очень важно обменяться мнениями о положении дел на международной арене, тем более что процессы, происходящие в различных регионах, не настраивают на позитивный лад. "Нам очень важно услышать ваши оценки о том, как в Южной Америке планируют преодолевать возникающие сложности и взаимодействовать в многосторонних структурах", - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Уругвая отметил, что отношения двух стран всегда были очень хорошими. "Я думаю, что результаты этой встречи будут положительными и мы продолжим двигаться вперед", - заявил он.